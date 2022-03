Ondernemers bang voor grotere economische effecten oorlog

De economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn mogelijk nog groter dan blijkt uit de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Daarvoor waarschuwen ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland, die erop wijzen dat iedere energiecrisis in de geschiedenis heeft geleid tot een recessie.

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen haalt de hoge energieprijzen aan, waar ondernemers hard door getroffen worden. Daarnaast zijn ook de andere prijzen van grondstoffen hard gestegen en is de import van grondstoffen uit Oekraïne, Belarus en Rusland vrijwel tot stilstand gekomen.

Die effecten zien de ondernemersverenigingen nog nauwelijks terug in de ramingen van het CPB. “Het lijkt er op dat in de prognoses vooral nog sterk naar de directe economische verbondenheid met Rusland is gekeken, terwijl de indirecte effecten van de oorlog alle bedrijven raken en in rap tempo toenemen.”

Bovendien was de situatie voor de levering van grondstoffen en materialen al moeilijker door problemen als gevolg van de coronapandemie. Die had al geleid tot verstoorde leveringsketens, hogere prijzen en tekorten aan producten als computerchips.

Een scenario als in de jaren 70 van de twintigste eeuw met een langdurig hoge inflatie en een recessie ligt nu op de loer, denken VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij voorzien door de ontkoppeling van Rusland langdurig hoge energie- en grondstofprijzen. De organisaties willen dan ook praten met het kabinet over maatregelen om de economische gevolgen te dempen. “Zaak is te bewaken dat deze situatie naast al het menselijk leed en de zorgen over de veiligheid van Europa niet uitmondt in meer economische problemen dan nodig.”