De bekende Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs vertrekt uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne en de harde westerse sancties tegen het land. Goldman Sachs is de eerste grote bank op Wall Street die afscheid neemt van de Russische markt wegens het conflict in Oekraïne.

De bank geeft bij het besluit aan zich aan regelgevende verplichtingen te houden. Vanwege de economische sancties is het veel moeilijker geworden voor westerse banken om nog zaken te doen met Rusland. Goldman Sachs heeft overigens maar zeer beperkte activiteiten in Rusland, met een kantoor in Moskou.

De Amerikaanse branchegenoot Citigroup heeft gezegd dat de consumentendienstverlening in Rusland op kleinere schaal wordt voortgezet. De bank had eerder al aangekondigd die activiteiten af te willen stoten.