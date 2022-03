Aantal reizigers Schiphol op ruim de helft van voor corona

Het aantal reizigers op Schiphol lag in februari op ruim de helft van het aantal van voor de coronacrisis. De luchthaven werd wel door veel meer passagiers gebruikt dan in februari vorig jaar. In totaal reisden er afgelopen maand 2,7 miljoen passagiers van, naar of via de luchthaven.

In februari 2020, vlak voor de uitbraak van de coronapandemie, verwerkte Schiphol nog 4,7 miljoen passagiers. In februari 2019 waren dat er 4,8 miljoen. Vorig jaar in februari zakte dat aantal tot 500.000 reizigers.

Van de 2,7 miljoen passagiers in februari dit jaar, hadden 1,1 miljoen reizigers een overstap op Schiphol. Deze overstappers zijn eigenlijk 550.000 unieke passagiers die zowel als aankomend als vertrekkend worden meegeteld. Van het totaal aantal passagiers gingen 1,9 miljoen naar een bestemming in Europa of ze kwamen daar juist vandaan. 800.000 reisden naar een ander continent.

Het aantal vluchten van en naar Schiphol ging in februari met 126 procent omhoog tot 24.129 ten opzichte van een jaar geleden. Dat is nog altijd ruim 30 procent minder dan in 2020 en 2019.

Het aantal vrachtvluchten daalde vergeleken met vorig jaar met ongeveer een vijfde naar 1731, maar steeg met ruim 60 procent ten opzichte van 2020 en 2019. De hoeveelheid vervoerde vracht was 5 procent lager vergeleken met vorig jaar. Maar lag 2 procent hoger ten opzichte van 2020 en 2019.