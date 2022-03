Een op drie werknemers weg bij volledige terugkeer naar kantoor

Als bedrijven werknemers verplichten weer de hele werkweek naar kantoor te komen, dan gaat een op de drie werknemers op zoek naar een andere baan. Dat is een van de uitkomsten van de nieuwste Monitor Hybride Werken van telecombedrijf KPN. Daarnaast wil 85 procent van de werknemers zelf kunnen bepalen op welke dagen ze naar kantoor komen. Haast 40 procent vindt het momenteel nog niet nodig om alweer naar kantoor te gaan, maar voelt zich hiertoe gedwongen omdat collega’s wel gaan.

Vrijwel alle werknemers geven aan inmiddels een goede balans te hebben gevonden tussen werken vanuit huis en werken op kantoor. Een kwart van de werknemers denkt dat hybride werken, dus deels thuis en deels op kantoor, op den duur geen blijvertje is. De rest is inmiddels overtuigd dat dit wel zo is.

Voor mensen die weer een deel van de week naar kantoor gaan zijn dinsdag en donderdag de populairste dagen. Bijna de helft van de werknemers kiest voor die dagen. Een op de zes werknemers bepaalt elke week opnieuw welke dagen zij op kantoor werken.