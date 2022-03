Influencers stoppen met neplikes en -volgers na waarschuwing ACM

Zes influencers die op grote schaal gebruikmaakten van neplikes en nepvolgers op sociale media, zijn daarmee gestopt nadat ze door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn aangesproken. Dat laat de consumentenwaakhond weten. Behalve de zes influencers, die actief zijn op het gebied van onder meer mode, fitness, voedsel en kunst, heeft de ACM ook tienduizenden kopers van neplikes en nepvolgers erop gewezen dat ze consumenten misleiden. Bedrijven en influencers die dat nu nog blijven doen, riskeren een boete.

Voor influencers is het belangrijk om veel volgers te hebben en veel likes te krijgen. Daardoor worden ze beter opgepikt door de algoritmes van sociale media en worden ze beter zichtbaar. Daardoor kunnen ze ook weer makkelijk sponsordeals afspreken. Maar die neplikes en nepvolgers laten de influencers of bedrijven populairder lijken dan ze zijn en dat is misleiding, aldus de ACM.

“Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de informatie die zij online zien. Bedrijven en influencers die spullen verkopen of promoten, mogen geen neplikes of nepvolgers inzetten om hun social media profiel betrouwbaar of populair te laten lijken”, zegt bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh van de ACM. “We hopen dat ze beseffen dat het ‘pimpen’ van je profiel met nepvolgers en neplikes niet door de beugel kan.”

De ACM sprak ook bedrijven aan die de neplikes en nepvolgers verkopen. Volgens de waakhond hebben zij ook toegezegd te stoppen met hun praktijken. De meeste verkopers zouden ook de waarschuwing van de ACM hebben doorgegeven aan hun klanten.