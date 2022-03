Lidl voert statiegeld in op alle plastic sapflessen

Supermarktketen Lidl gaat statiegeld invoeren op alle plastic sapflessen. Er geldt al een statiegeldverplichting voor plastic flessen met daarin frisdrank, water en sappen waar suiker of water aan is toegevoegd. Voor pure sappen is die er niet en tot voor kort mocht er zelfs geen statiegeld op worden geïnd.

Volgens Lidl geeft het innen van statiegeld op alle plastic sapflessen klanten meer duidelijkheid. De supermarktketen voert de maatregel in de zomer in. Vanaf dan kunnen verpakkingen met statiegeld bij alle 438 filialen in Nederland worden ingeleverd.

Albert Heijn maakte eind februari bekend statiegeld op alle plastic sapflessen in te voeren. Ook sap- en smoothiemerk innocent gaat dat doen. De bedrijven maken gebruik van de mogelijkheid die sinds februari bestaat.