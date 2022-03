Lingeriemerk Hunkemöller stopt verkoop in Rusland

Lingeriemerk Hunkemöller stopt met de verkoop van bh’s en ander ondergoed in Rusland vanwege de inval in Oekraïne, meldt de keten. Het merk heeft zeventien winkels in en rond Moskou. Ook de Russische webshops zijn sinds vrijdag gesloten, bevestigt het merk na berichtgeving door vakblad RetailTrends.

Hunkemöller meldde eerder al dat het vanwege de inval in Oekraïne door Rusland de komende tijd geen nieuwe winkels opent in het land. Het merk haalt de “huidige omstandigheden, die mensen wereldwijd en de toeleveringsketen en handelsvoorwaarden ernstig treffen” aan als reden voor het stilleggen van de verkoop. “Onze gedachten zijn bij iedereen die door deze situatie geraakt wordt”, aldus het merk in een schriftelijke verklaring.

Hoelang de fysieke en onlineverkoop plat blijft liggen, kon het merk nog niet zeggen. Hunkemöller is sinds 2018 actief in Rusland. Het lingeriemerk is wereldwijd actief in negentien landen en heeft circa 7400 werknemers.