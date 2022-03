Orban: geen EU-sancties tegen Russische olie of gas

De Europese Unie gaat Rusland geen economische sancties opleggen die olie of gas uit dat land raken. Dat heeft de Hongaarse president Viktor Orban gezegd in een video op zijn Facebookpagina. Orban komt met zijn opmerking naar buiten terwijl de EU-leiders, onder wie Mark Rutte, bij elkaar zijn voor een top van twee dagen op het kasteel van Versailles in Frankrijk. Die bijeenkomst staat ook in het teken van de oorlog in Oekraïne.

“De belangrijkste kwestie is op een voor ons gunstige manier afgekaart”, zei Orban in de video. “Er komen geen sancties die van toepassing zijn op gas of olie, dus de energievoorziening van Hongarije is de komende periode zeker gesteld.” Zijn land is, net als de hele Europese Unie, voor een belangrijk deel afhankelijk van Russisch gas. De EU blijft daarom Russisch gas kopen terwijl het tegelijkertijd de Russische economie probeert lam te leggen met sancties vanwege de invasie van Oekraïne.

De Europese top was al maanden gepland en vooral bedoeld voor een informeel samenzijn waar de leiders het over “het Europese model voor groei en investeringen tot 2030” zouden hebben. Daarover praten ze op vrijdag nog steeds, maar de agenda, inclusief het werkdiner donderdag, werd overheerst door de ontwikkelingen in Oekraïne, het Europese antwoord daarop en de gevolgen van de Russische invasie.