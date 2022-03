Pluimveehouders willen door oorlog meer geld voor eieren

Als supermarkten geen hogere inkoopprijzen gaan betalen voor eieren, wordt het onzeker of ze met Pasen nog wel te koop zijn. Door de oorlog in Oekraïne zijn de voerkosten voor pluimveehouders zo hard gestegen dat ze geld moeten toeleggen op ieder ei dat ze produceren. Als dat te lang duurt is het voor pluimveehouders onhoudbaar om nog eieren te blijven leveren, waarschuwt belangenvereniging LTO Pluimveehouderij/NOP.

“Als pluimveehouders zelfs de voerkosten niet meer terug kunnen verdienen dan gaan – simpel gezegd – de kippen naar de slacht en ligt de eierproductie stil. Dan heb je dus geen Nederlandse eieren in de schappen als het Pasen is”, zegt De Jong.

Oekraïne is een belangrijke producent van grondstoffen voor diervoer, zegt vakgroepvoorzitter Kees de Jong. Hoewel Nederlandse pluimveehouders niet veel importeren uit het Oost-Europese land zelf, zorgt het wegvallen van de Oekraïense grondstoffen op de wereldmarkt wel voor veel duurder diervoer.

Sinds de oorlog is de prijs van kippenvoer volgens LTO Pluimveehouderij/NOP ruim een kwart gestegen. Vergeleken met vorig jaar, het moment dat pluimveehouders contractafspraken maakten met supermarkten, ligt de voerprijs ruim de helft hoger. De kostprijs van een ei bestaat normaal gesproken voor 65 procent uit voerkosten.

De Jong beseft dat niemand zit te wachten op prijsverhogingen, nu de inflatie erg hoog is en door de oplopende energierekening alleen maar toeneemt. Maar volgens De Jong is het noodzakelijk dat supermarkten meer gaan betalen om de productie van eieren veilig te stellen. “Wij doen toch deze oproep aan de keten omdat je als pluimveehouder niet dagelijks verse eieren kunt blijven produceren als je op elk ei verlies lijdt.”