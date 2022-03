Rabobank heeft voor 400 miljoen euro aan banden met Rusland

Rabobank had in januari voor 400 miljoen euro aan banden met de Russische markt. Het grootste deel daarvan liep via een dochteronderneming die landbouwmachines leaset. De bank had ook nog voor 100 miljoen euro aan banden met Oekraïne. Rabobank is niet actief op de Belarussische markt.

De bank heeft daarnaast ongeveer 0,2 procent van zijn totale aandelenportefeuille belegd in Russische aandelen. Eerder maakten de andere grote Nederlandse banken ABN AMRO en ING al bekend hoeveel geld ze uit hebben staan in de landen die actief betrokken zijn bij de oorlog in Oekraïne. Bij ABN AMRO gaat het om 50 miljoen euro aan banden met de Russische markt.

Bij ING gaat het om grotere bedragen, werd al eerder bekendgemaakt. Van al het geld dat ING heeft uitstaan in Rusland of bij Russische klanten wordt zo’n 700 miljoen euro geraakt door westerse sancties. In totaal heeft de bank 5,3 miljard euro aan leningen verstrekt aan Russische klanten.