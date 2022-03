Reuters: Russische winkels van Nike toch nog steeds open

Veel Russische winkels van het Amerikaanse sportmerk Nike waren vrijdag nog gewoon open, ondanks dat Nike al meer dan een week geleden aankondigde dat alle filialen in Rusland tijdelijk dicht zouden gaan in verband met de oorlog in Oekraïne. Dat meldt persbureau Reuters die zelf bij winkels navraag deed of ze wel echt gesloten waren.

Bij een van de zes Moskouse winkels die Reuters telefonisch benaderde zei een medewerker: “We hebben nog geen informatie, maar ik denk dat de winkel nog minstens een maand open zal zijn.” Ook vond Reuters informatie op de Russische website van Nike die erop wees dat alle in totaal ongeveer honderd zaken in het land nog “open” zouden zijn.

Een medewerker van het hoofdkantoor van de Russische tak van Nike heeft aan Reuters laten weten dat veel winkels inderdaad nog gewoon in bedrijf zijn. De medewerker zei echter dat “Nike Factory Stores” tijdelijk waren gesloten.

Dat er zoveel tegenstrijdige informatie naar buiten komt over de Russische filialen ligt waarschijnlijk aan het feit dat een deel van de zaken in Rusland gerund wordt door onafhankelijke partners. Dat is althans de verklaring die Nike zelf geeft. Het bedrijf heeft ook laten weten de informatie op zijn Russische website snel aan te zullen passen.