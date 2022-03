Toevoer Russisch gas blijft ondanks oorlog op peil

Rusland blijft via enkele belangrijke pijpleidingen evenveel gas aan Europa leveren als de voorgaande dagen. Dat laten gegevens van de beheerders van die pijpleidingen zien.

De hoeveelheid gas die vrijdag door Nord Stream 1 stroomt, is min of meer stabiel gebleven. Het gaat om een pijpleiding door de Oostzee van Rusland naar Duitsland.

Via de leiding Yamal-Europe, die van Rusland door Belarus en Polen loopt, was de gasstroom iets hoger dan op donderdag. Deze pijpleiding is goed voor ongeveer 15 procent van al het Russische gas dat aan Europa wordt verkocht en loopt door Belarus en Polen naar Duitsland.

Eerder dit jaar, voor de Russische inval in Oekraïne, stroomde het gas in de Yamal-Europa-pijpleiding geregeld oostwaarts. Dat kan te maken hebben gehad met de hoge gasprijzen, waardoor het aantrekkelijker werd om in Duitsland opgeslagen gas te kopen dan duur Russisch gas. Na 25 februari, een dag na de aanval op Oekraïne, stroomde het gas voornamelijk van oost naar west.

Bij de Slowaakse grensplaats Velké Kapušany, waar via Oekraïne aardgas Slowakije binnenkomt, wezen de eerste gegevens van vrijdag ook op een stabiele toevoer van de brandstof.

De Hongaarse premier Viktor Orbán liet eerder weten dat de Europese Unie geen sancties zal instellen tegen Russisch gas. Europese landen zijn voor hun gas voor een groot deel afhankelijk van Rusland, dat op veel andere terreinen al te maken heeft met economische sancties van de EU. De Verenigde Staten kondigden eerder deze week aan geen enkele fossiele brandstof uit Rusland meer te importeren, waaronder aardgas.

De prijs voor gas op de Amsterdamse gasbeurs, die maatgevend is voor Europese gasprijzen, daalde vrijdagochtend met ruim 8 procent tot 116 euro per megawattuur. Dat is nog altijd meer dan het zesvoudige van de gasprijs een jaar geleden.