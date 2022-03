Verffabrikant AkzoNobel blijft actief in Rusland

Verffabrikant AkzoNobel blijft voorlopig actief op de Russische markt. Dat doet het bedrijf zolang westerse sancties dat toelaten, stelt AkzoNobel in een verklaring over de oorlog in Oekraïne. De verfproducent zegt zich verantwoordelijk te voelen voor zijn personeel in Rusland en Oekraïne en dat hun veiligheid en welzijn het allerbelangrijkst is.

AkzoNobel laat weten 17 werknemers in Oekraïne te hebben die daar de verkoop regelen. In Rusland heeft het verfbedrijf een eigen fabriek en in dat land zijn er dan ook veel meer medewerkers: 640. Vooralsnog lukt het AkzoNobel om de benodigde grondstoffen voor de productie in Rusland te krijgen.

AkzoNobel levert in Rusland vooral verf voor consumenten en coatings voor verpakkingen, zoals antibacteriële coatings voor ziekenhuizen. Ook levert het bedrijf coatings voor drinkwaterleidingen. De verkopen in Rusland en Oekraïne zijn goed voor ongeveer 2 procent van de totale omzet van AkzoNobel.