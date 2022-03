Duitsland wil eind dit jaar bijna af zijn van Russische olie

Duitsland wil tegen het einde van dit jaar bijna af zijn van de import van Russische aardolie. Dat zei de Duitse minister van Economische Zaken en Klimaat Robert Habeck tegen de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vanwege de oorlog in Oekraïne willen Europese landen hun afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen drastisch terugdringen.

“Met elke dag en zelfs elk uur zeggen we gedag tegen Russische importen”, aldus Habeck. Volgens hem kan in het najaar Duitsland al de import van Russisch steenkool hebben stopgezet en bij olie zou dat dan grotendeels aan het einde van het jaar moeten zijn. Volgens het Duitse statistiekbureau komt ongeveer een derde van de ingevoerde olie uit Rusland en 45 procent van de steenkool die door Duitsland wordt geïmporteerd.

Duitsland is ook erg afhankelijk van Russisch aardgas. Die import is moeilijker om stil te leggen. Habeck heeft gezegd nog geen onmiddellijk verbod op alle Russische energie te willen, want dat zou volgens hem kunnen leiden tot tekorten en een sterk stijgende inflatie.