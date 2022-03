Weer lichte daling benzineprijs verwacht

Benzine en diesel worden bij pompen in Nederland zondag gemiddeld weer iets goedkoper, nadat de prijzen ook op zaterdag al iets waren gedaald. De dalingen volgen op de forse prijsstijgingen van de afgelopen tijd. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers gaan de adviesprijzen van twee grote oliemaatschappijen zondag met meerdere centen omlaag.

De literprijs voor Euro95 (E10) zou bij de twee maatschappijen met 4 cent zakken. Drie andere aanbieders houden hun prijzen evenwel constant. Gemiddeld komt de daling daarmee uit op 1,6 cent. Bij diesel kunnen automobilisten op basis van de voorlopige cijfers rekenen op een prijsdaling bij de twee aanbieders van 5 en 6 cent. De overige drie houden ook de dieselprijs constant.

Op vrijdag gingen de prijzen ook al licht omlaag. De gemiddelde adviesprijs voor Euro95 bedraagt nu 2,462 euro per liter, terwijl afgelopen donderdag nog meer dan 2,50 euro per liter moest worden betaald. Voor diesel gaat het momenteel om 2,343 euro per liter. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van Shell, BP, Total, Texaco en Esso, die UnitedConsumers al sinds het begin van deze eeuw bijhoudt. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg.