Oorlog in Oekraïne blijft centraal staan in nieuwe beursweek

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne blijft de financiële markten de komende week beheersen. Een groot gewapend conflict is doorgaans al slecht voor de wereldhandel, maar de inval van Rusland in zijn Europese buurland zet een van ’s werelds belangrijkste producenten van olie, aardgas en metalen tegenover een grote leverancier van zonnebloemolie en graan.

De afgelopen week maakten onder andere de prijzen voor aardgas, graan, nikkel en koper grote sprongen. Bedrijven dreigen daardoor langer last te houden van hogere kosten, waar ze sinds de zomer van vorig jaar ook al mee kampten. Grote schommelingen maken het voor tal van bedrijven lastig om in te schatten met wat voor kosten ze te maken hebben bij hun productie of dienstverlening.

In de Verenigde Staten hebben beleggers sinds het begin van 2021 per saldo 10,5 miljard dollar extra in fondsen voor grondstoffen gestoken, maakte persbureau Reuters onlangs bekend uit de gegevens van een koepelorganisatie voor beleggingsondernemingen. Vooral na het uitbreken van de Oekraïne-oorlog ging er meer geld naar dit soort fondsen.

Als er tekenen zijn dat een einde aan de oorlog in zicht is, zal dat waarschijnlijk snel terug te zien zijn in beurskoersen. Maar echt concrete aanwijzingen voor een snel einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn er nog niet. Wel zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski dit weekend in Jeruzalem te willen praten met zijn Russische tegenhanger Vladimir Poetin. Ook sprak Zelenski van een “fundamenteel andere” benadering van het conflict door Moskou dat niet louter ultimatums meer zou stellen. Een Russische afgevaardigde zei ook “substantiële vooruitgang” te zien in gesprekken met Oekraïense onderhandelaars.

Ondertussen dreigen consumenten almaar duurder uit te zijn, na de toch al hoge inflatie van de afgelopen maanden. Veel aandacht zal in de Verenigde Staten uitgaan naar de toelichting op het rentebesluit van de Federal Reserve. Naar verwachting zal het Amerikaanse stelsel van centrale banken woensdag een verhoging van de rente met een kwart procentpunt aankondigen om zo een rem te zetten op de hoge inflatie.

Naast de Oekraïne-oorlog is het gevaar van economische schade door corona nog niet verdwenen. China, dat een strikt coronabeleid hanteert, legde de 17 miljoen inwoners tellende zakenstad Shenzhen een strenge lockdown op.

Beleggers krijgen donderdag nog inzage in de jaarcijfers van Pharming, een aan de Amsterdamse aandelenbeurs genoteerde biotechnoloog. Internationaal trekken de resultaten van de Amerikaanse sportkledinggigant Nike de aandacht.