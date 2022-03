EU-landen eens over hoger quotum topvrouwen dan Nederlandse

Er komt een Europees vrouwenquotum voor de top van het bedrijfsleven dat het Nederlandse nog aanscherpt, als het aan de EU-landen ligt. Ze willen dat uiterlijk over vijf jaar minstens 40 procent van de commissarissen aan de top vrouw is, of een op de drie van alle bestuurders (inclusief de raad van bestuur). In Nederland zijn grote bedrijven sinds de jaarwisseling alleen verplicht één vrouw aan te stellen op elke drie commissarissen.

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de EU-lidstaten werden het maandag eens over een voorstel van de Europese Commissie om het zogeheten glazen plafond aan de top van het bedrijfsleven te doorbreken. De lidstaten gaan nu op zoek naar overeenstemming met het Europees Parlement, dat tot dusver steeds minstens zover wilde gaan.

Vanaf 2027 moeten van elke vijf leden van raden van commissarissen er minstens twee vrouw zijn, vindt een royale meerderheid van de ministers. Of, daarvoor kunnen lidstaten ook kiezen, een van iedere drie topbestuurders (inclusief de raad van bestuur dus). Bedrijven die niet aan de richtlijn voldoen, moet bij iedere nieuwe benoeming “duidelijke, ondubbelzinnige en neutrale criteria” gebruiken. Moeten ze kiezen uit een even geschikte man en vrouw, dan moet die laatste voorrang krijgen.

Afgelopen najaar was amper drie van de tien bestuurders van grote bedrijven in de Europese Unie vrouw. Lang nog niet alle EU-landen hebben regels opgesteld om dat aandeel te vergroten.