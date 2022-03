Europese gasprijs verder gedaald

De Europese gasprijs ging maandag omlaag na berichten dat er verder onderhandeld wordt tussen Rusland en Oekraïne over een staakt-het-vuren. De landen praten maandag opnieuw via videoverbinding en de Russische president Vladimir Poetin zou bereid zijn tot een ontmoeting met de Oekraïense leider Zelenski.

De prijs voor gas op de Amsterdamse gasbeurs, die maatgevend is voor Europese prijzen, daalde maandagochtend met 10 procent tot 118 euro per megawattuur. Vorige week maandag steeg de gasprijs nog naar het recordniveau van 345 euro door zorgen over de oorlog in Oekraïne en verstoringen van de Russische gasleveringen aan Europa. Europa is voor ongeveer 40 procent van de aardgasbehoefte afhankelijk van Rusland.

Het Russische staatsgasconcern Gazprom blijft ondertussen gewoon gas transporteren naar Europa via pijpleidingen door Oekraïne, aldus het bedrijf maandag.