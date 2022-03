ING en Aegon helpen AEX aan winst, Prosus hard onderuit

De Amsterdamse AEX-index boekte maandag een kleine winst dankzij forse koerswinsten van ING en Aegon. De banken en verzekeraars zaten in de lift door de verwachting dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente later deze week zal gaan verhogen om de hard oplopende inflatie aan te pakken. Techinvesteerder Prosus ging daarentegen flink onderuit door een zware verkoopgolf in de Chinese techsector.

De hoop op een doorbraak in de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne zorgde daarbij voor voorzichtig optimisme bij beleggers. De twee landen zullen de gesprekken maandag per videoverbinding voortzetten. Ook zou de Russische president Vladimir Poetin bereid zijn om zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski te ontmoeten.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 676,93 punten. De MidKap steeg 1,9 procent tot 1009,94 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 1,6 procent. De DAX in Frankfurt dikte 2,6 procent aan onder aanvoering van Deutsche Bank (plus 9 procent).

ING, Aegon en NN Group gingen aan kop in de AEX met winsten tot 6 procent. Prosus (min 10 procent) bungelde onderaan na een zwaar koersverlies van het Chinese internetconcern Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal hangt Tencent mogelijk een recordboete boven het hoofd omdat zijn betaaldienst WeChat Pay niet zou voldoen aan de anti-witwasregels van Beijing.

ASMI klom 2,7 procent na een kleine overname. Het chipbedrijf koopt het Amerikaanse Reno Sub-Systems dat systemen levert voor de bouw van chipmachines. Branchegenoten ASML en Besi stegen tot 3 procent.

Just Eat Takeaway zakte 8 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl won vrijdag nog 14 procent door geruchten dat het concern de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub toch zou willen verkopen.

AkzoNobel won 3,6 procent. Het verfconcern houdt er rekening mee dat zijn Russische activiteiten zullen instorten vanwege de westerse sancties. Omdat Akzo er al rekening mee hield dat zijn Russische activiteiten snel uiteen zouden vallen, heeft het volgens topman Thierry Vanlancker weinig zin om te proberen zich terug te trekken uit het land. Akzo heeft vier verffabrieken in Rusland.

De olieprijzen gingen omlaag na de wilde prijsschommelingen afgelopen week. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,9 procent minder op 103,89 dollar. Brentolie werd 3,9 procent goedkoper op 108,28 dollar per vat. De euro was 1,0959 dollar waard, tegen 1,0934 dollar op vrijdag.