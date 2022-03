Prosus trekt AEX omlaag, rest Europese beurzen stevig omhoog

De Amsterdamse AEX-index is maandag net in de min geëindigd. Belangrijkste oorzaak was de koersval van techinvesteerder Prosus vanwege slecht nieuws over het Chinese Tencent, waar Prosus een flink belang in heeft. Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en olie- en gasconcern Shell leverden flink in. Elders in Europa was de stemming positiever en gingen de beurzen omhoog.

Prosus daalde ruim 10 procent vanwege het nieuws dat Tencent weer bij Chinese toezichthouders in het vizier is. Dat bedrijf zou met zijn betaaldienst WeChat Pay niet voldoen aan de antiwitwasregels en daardoor een grote boete tegemoet kunnen zien. Just Eat Takeaway daalde 6,6 procent. De maaltijdbezorger klom vrijdag 14 procent door geruchten dat het concern de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub toch zou willen verkopen. Die winst leidde nu tot winstnemingen.

Shell (min 2,2 procent) had last van de dalende olieprijzen. Een positiever sentiment over de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne droeg daar aan bij, maar ook een lockdown in de Chinese miljoenenstad Shenzhen vanwege een coronauitbraak. Daardoor verwachten handelaren een dalende vraag. Een vat Amerikaanse olie werd 6,8 procent goedkoper op 101,94 dollar per vat. Brentolie daalde 6,6 procent in prijs en kostte 105,26 dollar.

De AEX daalde 0,1 procent tot 647,30 punten. De MidKap ging 1,8 procent omhoog naar 1009,31 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 2,3 procent.

De banken en verzekeraars deden het goed in de AEX. De verwachting dat de Amerikaanse Federal Reserve deze week de rente verhoogt om de snel oplopende inflatie aan te pakken gaf die sector steun. Aegon was de koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak en steeg 4,7 procent. ING deed het met 4,4 procent ook goed.

ASMI klom 1,5 procent na een kleine overname. Het chipbedrijf koopt het Amerikaanse Reno Sub-Systems dat systemen levert voor de bouw van chipmachines. Branchegenoot Besi steeg 1,3 procent, chipmachinebouwer ASML werd juist 1,5 procent lager gezet.

AkzoNobel won 3,5 procent. Het verfconcern houdt er rekening mee dat zijn Russische activiteiten zullen instorten vanwege de westerse sancties. Omdat Akzo er al rekening mee hield dat zijn Russische activiteiten snel uiteen zouden vallen, heeft het volgens topman Thierry Vanlancker weinig zin om te proberen zich terug te trekken uit het land. Akzo heeft vier verffabrieken in Rusland.

De euro was 1,0981 dollar waard, tegen 1,0934 dollar op vrijdag.