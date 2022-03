Rentevrees en Oekraïne zetten Wall Street overwegend lager

De beurzen in New York zijn maandag gemengd aan de week begonnen. Voor de breed samengestelde S&P 500 en techbeurs Nasdaq waren er opnieuw stevige verliezen, terwijl handelaren de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in de gaten hielden. Ook wachtten ze het rentebesluit van de Federal Reserve af, waarbij alom rekening wordt gehouden met een verhoging met 0,25 procentpunt.

De beurzen in New York begonnen nog hoopvol aan de dag. De voortzetting van de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne over een staakt-het-vuren zorgde voor enig optimisme over een diplomatieke oplossing van de oorlog in Oekraïne.

Naast de ontwikkelingen rond Oekraïne kijken beleggers uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later deze week. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting woensdag voor het eerst in jaren de rente gaan verhogen om de hard oplopende inflatie af te remmen. Handelaren houden inmiddels rekening met tot zeven renteverhogingen dit jaar voor een totaal van 1,75 procentpunt.

Die hoge verwachtingen zorgden voor verliezen bij techaandelen en andere groeiaandelen. Bij dat soort bedrijven houden beleggers rekening met hogere winsten in de toekomst, maar die bedragen worden relatief minder waard als de rente hoger is en geld dus op een risicoloze manier meer waard wordt. Techconcern Apple verloor 2,7 procent. Amazon daalde 2,5 procent en Facebook-moeder Meta Platforms werd 0,5 procent minder waard.

De Dow-Jonesindex sloot een fractie hoger op 32.945,24 punten. De brede S&P 500 ging 0,7 procent omlaag tot 4173,11 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 2 procent in tot 12.581,22 punten. Vanwege de ingang van de zomertijd in de Verenigde Staten sluiten de Amerikaanse beurzen de komende twee weken om 21.00 uur Nederlandse tijd. In Nederland gaat de zomertijd op zondag 27 maart in.

Chinese techbedrijven met noteringen op Wall Street leverden ook in na de koersdruk in de sector tijdens de Aziatische beurshandel. De dreiging dat enkele Chinese bedrijven hun beursnotering in New York mogelijk verliezen en de lockdown in de Chinese miljoenenstad Shenzhen, het techcentrum van China, zorgden eerder al voor een verkoopgolf op de beurs in Hongkong. Webwinkelconcerns als Alibaba en JD.com zakten tot bijna 15 procent.

Een vat Amerikaanse olie kostte 6,9 procent minder op 101,85 dollar. Brentolie werd 6,1 procent goedkoper op 105,82 dollar per vat. De euro was 1,0950 dollar waard, tegen 1,0981 dollar bij het slot van de Europese beurzen.