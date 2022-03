Tanken wordt dinsdag weer iets goedkoper

Tanken wordt dinsdag voor de meeste automobilisten weer iets goedkoper. De gemiddelde adviesprijzen voor benzine en diesel dalen namelijk, meldt consumentencollectief UnitedConsumers dat dagelijks de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen bijhoudt. De prijs voor lpg stijgt wel iets.

Een liter Euro95 (E10) wordt gemiddeld 1 cent goedkoper en daarmee komt de gemiddelde adviesprijs op 2,45 euro uit. Diesel daalt nog iets sneller in prijs en kost haast 2,33 euro. Vorige week lag de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine nog boven de 2,50 euro. Die van diesel piekte op zo’n 2,38 euro per liter.

Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van Shell, BP, Total, Texaco en Esso, die UnitedConsumers al sinds het begin van deze eeuw bijhoudt. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg of in het centrum van grote steden.