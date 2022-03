Vattenfall verhoogt eerder tarieven vanwege hoge energieprijzen

Energieleverancier Vattenfall verhoogt in Nederland de variabele energietarieven per 1 april. Dat is eerder dan de gestelde termijn van 1 juli. Dat bevestigt Vattenfall na berichtgeving in De Telegraaf. Volgens Vattenfall stijgen de inkoopprijzen zo snel dat ze die eerder moeten doorberekenen.

Normaal gesproken passen energieleveranciers de variabele tarieven twee keer per jaar aan, op 1 januari en op 1 juli. Door de fors gestegen energieprijzen zijn gas en stroom de afgelopen weken, mede onder invloed van de Russische inval in Oekra├»ne, fors gestegen. Daarom verhoogt Vattenfall eerder de tarieven. Energieprijzen stijgen al sinds vorig najaar, toen economie├źn wereldwijd zich begonnen te herstellen van de coronapandemie. Daardoor steeg de vraag naar gas en stroom snel.

Zakelijke klanten gaan er door de verhoging naar verwachting meer op achteruit dan consumenten. Dat komt omdat zij niet profiteren van de door het kabinet aangekondigde btw-verlaging op energie, zegt Vattenfall. Het van oorsprong Zweedse Vattenfall heeft zo’n 1,2 miljoen klanten in Nederland.

Een gemiddeld huishouden moet zo’n 11 euro per maand meer betalen. Voor stroom komt er bij een gemiddeld jaarverbruik van 2250 kilowattuur (Kwh) maandelijks 3 euro bij, voor gas is dat bij een gemiddeld jaarverbruik van 1200 m3 gas 8 euro per maand extra.

Zakelijke klanten betalen straks bij een gemiddeld jaarverbruik van stroom van 7000 Kwh 7 euro per maand meer. Bij een gemiddeld gasverbruik per jaar van 2000 m3 komt er zo’n 14 euro per maand bij. Opgeteld is dat 21 euro per maand meer.

Vattenfall wil dat de overheid ook kijkt naar het aanpassen van de opslag duurzame energie (ODE) om ondernemers verlichting te bieden. De ODE is een toeslag die elke klant betaalt en waarvan subsidies worden betaald.