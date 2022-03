VW staakt productie in drie Chinese fabrieken door lockdown

De Duitse autofabrikant Volkswagen heeft de productie in drie van zijn fabrieken in China tijdelijk stopgezet vanwege een lockdown in de noordoostelijke stad Changchun. De autoriteiten stelden vrijdag al een lockdown in voor de Chinese miljoenenstad nadat het aantal coronabesmettingen flink was gestegen. Ook worden alle inwoners getest.

De fabrieken, die Volkswagen samen met zijn Chinese partner FAW runt, moeten op bevel van de autoriteiten in ieder geval tot en met woensdag gesloten blijven, zei een woordvoerder van de Duitse autofabrikant in Beijing. Het gaat om een fabriek van Volkswagen, een onderdelenfabriek en een fabriek van automerk Audi, dat onderdeel is van de Volkswagen Groep.

De onderbreking van de activiteiten betekent volgens het bedrijf niet automatisch dat het aantal geproduceerde voertuigen zal afnemen. De achterstand kan later worden ingehaald, bijvoorbeeld met extra ploegen, als er geen langdurige productieonderbreking is.

China kampt met het hoogste aantal coronabesmettingen sinds februari 2020, toen het land voor het laatst werd getroffen door een grote golf aan besmettingen. Het land voert een strikt coronabeleid en reageert op lokale uitbraken met avondklokken, massale tests, reisbeperkingen, quarantaines en lockdowns.

De autoriteiten legde ook de 17 miljoen inwoners tellende zakenstad Shenzhen een strenge lockdown op. In Shanghai, waar ruim 27 miljoen mensen wonen, zijn alle scholen gesloten. In meer dan tien Chinese regio’s verspreidt het virus zich momenteel snel.