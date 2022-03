Wall Street blijft voorzichtig in afwachting overleg Oekraïne

De beurzen in New York veerden maandag iets op na de verliesbeurt van voor het weekeinde. De voortzetting van de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne over een staakt-het-vuren zorgde voor enige hoop op een diplomatieke oplossing van de oorlog in Oekraïne. Ook wil de Oekraïense leider Volodimir Zelenski graag een ontmoeting met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. Hij zegt dat zijn onderhandelaars “alles doen” om dat te regelen.

Naast de ontwikkelingen rond Oekraïne kijken beleggers uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later deze week. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting woensdag voor het eerst in jaren de rente gaan verhogen om de hard oplopende inflatie af te remmen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,5 procent hoger op 33.111 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 4216 punten en techgraadmeter Nasdaq ging een fractie omhoog tot 12.852 punten. Vanwege de ingang van de zomertijd in de Verenigde Staten openen de Amerikaanse beurzen de komende twee weken om 14.30 uur Nederlandse tijd. In Nederland gaat de zomertijd op zondag 27 maart in.

De Chinese techbedrijven met noteringen op Wall Street gingen echter flink omlaag na de koersdruk in de sector tijdens de Aziatische beurshandel. De dreiging dat een aantal Chinese bedrijven hun beursnotering in New York mogelijk verliezen en de lockdown in de Chinese miljoenenstad Shenzhen, het techcentrum van China, zorgden eerder al voor een verkoopgolf op de beurs in Hongkong. Webwinkelconcerns als Alibaba en JD.com zakten tot bijna 9 procent.

Apple verloor verder een kleine 2 procent. Het Taiwanese Foxconn liet weten zijn productiefaciliteit in Shenzhen te sluiten vanwege de lockdown. Foxconn is een belangrijke toeleverancier van het Amerikaanse techconcern Apple en zet onder meer de iPhones van dat bedrijf in elkaar.

Defensieconcern Lockheed Martin steeg wel een factie. Duitsland is naar verluidt van plan om 35 F-35-gevechtsvliegtuigen van het bedrijf te kopen. Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft het land aangekondigd veel meer geld in defensie te investeren.

De oliebedrijven Chevron en Occidental Petroleum verloren daarnaast tot meer dan 6 procent door de dalende olieprijzen. Ook verlaagden analisten van Morgan Stanley het advies voor beide bedrijven.

De olieprijzen zakten na de wilde prijsschommelingen afgelopen week. Een vat Amerikaanse olie kostte ruim 5 procent minder op 103,85 dollar. Brentolie werd bijna 5 procent goedkoper op 107,07 dollar per vat. De euro was 1,0943 dollar waard, tegen 1,0934 dollar op vrijdag.