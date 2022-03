Wereldbank voorziet geen voedseltekorten door oorlog Oekraïne

De Wereldbank denkt niet dat er door de oorlog in Oekraïne voedseltekorten ontstaan. Voorzitter David Malpass van de organisatie denkt dat elders in de wereld meer voedsel zal worden gekweekt, waardoor het niet nodig is om noodvoorraden aan te leggen. Ook voor brandstoffen is dat niet nodig, volgens Malpass. De voorzitter van de Wereldbank deed zijn uitspraken tijdens een onlinecongres dat door de Amerikaanse krant The Washington Post werd georganiseerd.

Malpass denkt dat de klap die de wereldeconomie krijgt door de oorlog in Oekraïne wel meevalt. De sancties van het Westen tegen Rusland hebben volgens hem een groter effect. Met name voor de Russische bevolking zullen de gevolgen daarvan zwaar zijn, denkt hij. De devaluatie van de Russische roebel bracht voor Malpass herinneringen naar boven aan het communistische systeem in de Sovjet-Unie.

De Wereldbank maakt verder opnieuw 200 miljoen dollar vrij voor Oekraïne. Dat bedrag, van omgerekend ruim 182 miljoen euro, komt boven op de 723 miljoen dollar die vorige week werd goedgekeurd. En de komende weken verwacht Malpass nog meer steun te kunnen vrijgeven, in totaal ongeveer 3 miljard dollar.

Daarnaast wil de Wereldbank ook landen als Moldavië, Polen en Roemenië helpen. Die landen hebben met grote vluchtelingenstromen te maken. Het is wat Malpass betreft nog te vroeg om aan steun voor Rusland te denken aangezien dat land nog altijd zijn inval in Oekraïne voortzet.

Eerder op de dag kwam het Internationaal Monetair Fonds al met voorspellingen over de Oekraïense economie. Die krimpt zeker met 10 procent, maar kan tot ruim een derde kleiner worden. Daardoor stijgen ook de schulden van het land als percentage van het bruto binnenlands product. Tegelijkertijd stijgt de inflatie in Oekraïne sterk van 10 procent in 2021 naar 20 procent dit jaar.

Het IMF maakt zich wel zorgen om voedseltekorten. Met name arme landen als Afghanistan, Ethiopië, Syrië en Jemen, die erg afhankelijk zijn van de import van granen, zullen de gevolgen voelen. “De oorlog in Oekraïne betekent honger in Afrika”, aldus IMF-topvrouw Kristalina Georgieva.