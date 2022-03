Werkgevers metaalsector: stakingen brengen cao niet dichterbij

De massale stakingen in de metaalsector brengen een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst niet dichterbij. Dat zegt directeur Ron Follon van werkgeversonderhandelaar Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT). Hij roept de vakbonden nogmaals op om terug te keren naar de onderhandelingstafel.

FNV laat weten dat juist het laatste loonbod van de werkgevers een cao niet dichterbij brengt. “De leden zijn steeds bozer dat de werkgevers geen millimeter opschuiven”, zegt een woordvoerder van de vakbond. “Het is heel zonde want er worden juist veel vakmensen gevraagd vanwege de energietransitie. Maar de sector trekt geen jongeren als er slechte arbeidsvoorwaarden worden geboden”, aldus FNV.

Er werken bijna 320.000 mensen in de metaalsector in Nederland. Die zijn werkzaam bij technische installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebedrijven en de goud- en zilvernijverheid.

De onderhandelingen over een nieuwe cao in de metaalsector liepen eind oktober vast, waarna de stakingen begonnen. Vanaf november werden 24 uursstakingen georganiseerd in allerlei regio’s. Sinds vorige week leggen medewerkers het werk langer neer. Op donderdag en vrijdag vond in Noord-Holland een 48 uursstaking plaats. Dat gebeurt deze week in Friesland en Gelderland.

Hoe groot de schade in de sector als gevolg van de stakingen kan FWT niets zeggen omdat er geen onderzoek naar is gedaan. Over vermeende rumoer bij zijn achterban is Follon duidelijk. “Werkgevers zitten op een lijn.” De Telegraaf schreef eind januari dat een aantal partijen uit de sector voor een verdergaande loonsverhoging zou zijn om zo te voorkomen dat werknemers overstappen naar sectoren met betere voorwaarden. Sommige bedrijven zouden volgens de krant zelf al verhogingen van het salaris hebben doorgevoerd.