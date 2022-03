Aandelenbeurzen New York winnen fors na opmerkingen Zelenski

De aandelenbeurzen in New York zijn met duidelijke winsten de handel uitgegaan. De Oekraïense president Volodimir Zelenski bood Rusland een opening bij vredesbesprekingen, maar zijn Russische evenknie Vladimir Poetin temperde de verwachtingen rond een snel staakt-het-vuren. De prijzen voor olie daalden fors en bij beleggers ebde de vrees weg dat de Federal Reserve de rente in hoog tempo gaat verhogen.

Zelenski zei dat Oekraïne moet erkennen dat een lidmaatschap van het militaire bondgenootschap NAVO niet haalbaar is. Een Oekraïense toetreding tot het westerse militaire bondgenootschap is voor Moskou onacceptabel. Zo’n eventueel lidmaatschap was mede de reden dat Rusland zijn Europese buurland binnenviel. Een adviseur van Zelenski zei later dat Oekraïense onderhandelaars vooruitgang zien in de gesprekken met Rusland, hoewel Poetin negatief oordeelde over de opstelling van Oekraïne.

In de Verenigde Staten keken beleggers met belangstelling naar cijfers over de industrie rond New York. Die presteerde veel minder sterk dan aangenomen, wat de Fed ertoe zou kunnen bewegen de rentes minder snel te verhogen dan eerder gedacht. Naar alle waarschijnlijkheid verhoogt de Amerikaanse koepel van centrale banken woensdag het belangrijkste tarief met een kwart procentpunt, dus het gaat om de stappen daarna. Lagere rentes zijn doorgaans goed voor de waardering van aandelen.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,8 procent hoger op 33.544,34 punten. De brede S&P 500 steeg 2,1 procent tot 4.262,45 punten en techbeurs Nasdaq steeg 2,9 procent tot 12.948,42 punten.

Een vat Amerikaanse olie zakte 7,5 procent in waarde en kostte 95,34 dollar. Brentolie ging even hard omlaag en was 98,89 dollar per vat waard, waarmee de prijs per vat voor het eerst sinds 1 maart onder de 100 dollar uitkwam.

Grote olieconcerns als ExxonMobil, ConocoPhillips en Chevron verloren tot bijna 6 procent aan waarde. Luchtvaartconcerns profiteerden juist van het vooruitzicht van wat lagere brandstofkosten. Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines en Southwest wonnen tot ruim 9 procent. Meerdere luchtvaartmaatschappijen kwamen ook met betere vooruitzichten voor het eerste kwartaal.

De in New York genoteerde Chinese techbedrijven hadden het opnieuw lastig, mede door zorgen over een strengere aanpak van technologiebedrijven door de Chinese overheid. Webwinkel Alibaba daalde 1,3 procent.

De euro was 1,0946 dollar waard. Dat was bij het slot van de Europese beurzen 1,0943 dollar.