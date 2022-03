Bouwers krijgen 60 miljoen van Rijk om vertraging zeesluisproject

Het Rijk moet bouwbedrijven BAM en VolkerWessels bijna 60 miljoen euro betalen wegens missers bij de bouw van ’s werelds grootste zeesluis. De bouw van de in januari geopende zeesluis in IJmuiden kostte tientallen miljoenen euro’s meer dan begroot. De bouwers vonden dat de overheid als opdrachtgever ook deels verantwoordelijk was voor de opgelopen kosten en wilden een vergoeding. Een onafhankelijke geschillencommissie geeft de bouwers nu gelijk, schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

Rijkswaterstaat moet BAM en VolkerWessels onder andere 10,4 miljoen euro betalen voor wijzigingen aan contracten met de bouwbedrijven. Daarnaast kent de geschillencommissie de twee bedrijven 49,5 miljoen euro toe wegens de kosten die ze moesten maken door alle vertragingen die het project had opgelopen.

De sluis, die Zeesluis IJmuiden is genoemd, kostte zowel BAM als VolkerWessels 112 miljoen euro meer dan ze hadden begroot. Het Rijk legde eerder ook al tientallen miljoenen euro’s extra toe op het megaproject.

De nieuwe zeesluis maakt het mogelijk dat grotere schepen de haven van Amsterdam kunnen bereiken. Al vanaf het begin van de bouw waren er tegenvallers. Zo stuitten de bouwers op meer kabels, leidingen en delen van een oude sluis in de grond dan ze hadden gedacht. Ook waren er problemen met de constructie waarin de sluisdeuren moesten komen.