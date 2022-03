Europese gasprijs wat gestegen ondanks voorspelling warmer weer

De Europese gasprijs is dinsdag weer wat gestegen. Dit ondanks dat er voor volgende week bovengemiddelde temperaturen worden voorspeld voor het noorden van Europa. Ook gaan de Russische gasstromen via Oekraïne gewoon door ondanks de oorlog.

De prijs voor gas op de Amsterdamse gasbeurs, die maatgevend is voor Europese prijzen, steeg dinsdagochtend rond 10.00 uur met 4 procent tot zo’n 119 euro per megawattuur. Vorige week schoot de gasprijs nog kort naar een recordniveau van 345 euro door zorgen over de oorlog in Oekraïne en verstoringen van de Russische gasleveringen. Europa is voor ongeveer 40 procent van de aardgasbehoefte afhankelijk van Rusland.

Het Russische staatsgasconcern Gazprom blijft gas transporteren naar Europa via pijpleidingen door Oekraïne, bevestigde het bedrijf dinsdag. Via de leiding Yamal-Europe, die van Rusland door Belarus en Polen naar Duitsland loopt, wordt tot woensdagochtend alleen geen gas geleverd. Deze pijpleiding is goed voor ongeveer 15 procent van al het Russische gas dat aan Europa wordt verkocht.