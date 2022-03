Grubhub verhoogt in VS vergoeding voor bezorgers

De Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub verhoogt de kilometervergoeding voor bezorgers in de Verenigde Staten, vanwege de stijgende brandstofprijzen. De dochteronderneming van Just Eat Takeaway schroeft de vergoeding op per 9 maart, valt te lezen in een e-mail die aan bezorgers is verstuurd. Grubhub zei niet hoeveel meer de vergoeding precies wordt, maar de verhoging moet de gemiddelde extra kosten voor benzine dekken.

Grubhub heeft verder aangegeven de huidige situatie met betrekking tot de brandstofprijzen in de gaten te houden, maar wilde nog niet zeggen of de kostenstijging ook doorberekend wordt in de prijzen voor consumenten die maaltijden bestellen. De afstand tussen het restaurant en de consument wordt wel meegenomen in de berekening van de prijzen, aldus het maaltijdbezorgbedrijf.

In de VS voegde taxi-app Lyft deze week al een toeslag aan ritjes toe om bezorgers tegemoet te komen in de stijgende benzinekosten. Rivaal Uber kwam in het land eerder al met een vergelijkbare stap.

Of er in Nederland ook hogere vergoedingen voor bezorgers komen, is niet duidelijk. Thuisbezorgd.nl, net als Grubhub onderdeel van Just Eat Takeaway, en de Nederlandse takken van Uber Eats en Deliveroo waren niet direct bereikbaar voor commentaar. Het grootste deel van de maaltijden die hier via Thuisbezorgd worden besteld, wordt echter door eigen bezorgers van de restaurants afgeleverd. Ook gaat de bezorging hier vaak met de fiets of elektrische scooter.