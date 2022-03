Kledingketen H&M vergroot omzet

Modewinkelketen H&M heeft de afgelopen tijd meer verkocht. Tussen 1 december en 28 februari steeg de omzet van het Zweedse bedrijf met bijna een kwart. H&M, dat zijn volledige kwartaalcijfers eind deze maand bekendmaakt, gaf verder geen toelichting bij de gepubliceerde cijfers.

De netto-omzet van H&M, een van de grootste verkopers van kleding ter wereld, steeg op jaarbasis met 23 procent in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar. In lokale valuta ging het om een plus van 18 procent naar 49,2 miljard Zweedse kroon, omgerekend bijna 4,7 miljard euro.

Begin maart stopte de kledingketen net als veel andere westerse bedrijven met de verkoop in Rusland vanwege de invasie van Oekra├»ne. H&M liet al weten dat de Russische markt goed is voor zo’n 4 procent van de omzet van het bedrijf.