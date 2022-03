KLM-partner Delta wil samenwerken met ITA, niet investeren

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines is geïnteresseerd in een samenwerking met de Italiaanse branchegenoot ITA, maar niet in een investering. Topman Ed Bastian ontkrachtte daarmee berichten in de Italiaanse media dat Delta samen met Air France-KLM een belang wil nemen in de opvolger van Alitalia.

“We zijn al lang partners van ze”, zei Bastian over ITA. “We hebben interesse om te blijven samenwerken.” Volgens de topman is Delta niet betrokken bij een eventuele aankoop van een belang. “Op dat vlak heeft Air France-KLM de leiding.”

Volgens de Italiaanse krant La Repubblica zouden Air France-KLM en Delta samen met een niet genoemde investeerder een belang in ITA, dat staat voor Italia Trasporto Aereo, willen nemen. De Italiaanse staat begon in januari een verkoopproces voor de luchtvaartmaatschappij nadat rederij MSC met een plan kwam om zich in te kopen bij ITA. Dat werd gesteund door Lufthansa, een concurrent van Air France-KLM.

Een eventuele investering van de Frans-Nederlandse combinatie wordt bemoeilijkt door de coronasteun die Air France-KLM gekregen. Bedrijven die steun van de overheid kregen, mogen volgens Europese regels geen belang groter dan 10 procent nemen in een branchegenoot voordat de staatssteun is terugbetaald.

Zowel Delta als Air France-KLM heeft een samenwerking met ITA. Die opvolger van het al jaren failliete Alitalia begon in oktober met vliegen. Ook met Alitalia werkten Delta en Air France-KLM samen. Lufthansa maakt samen met het Amerikaanse United Airlines onderdeel uit van een ander samenwerkingsverband.