Witte Huis: VS praten niet met Venezuela over import olie

De Verenigde Staten zijn niet in gesprek met Venezuela over het importeren van ruwe olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Dat zei het Witte Huis. Er wordt gespeculeerd dat de VS Venezolaanse olie kunnen gaan invoeren om zo de hoge brandstofprijzen tegen te gaan, ondanks de Amerikaanse handelssancties tegen Venezuela, een belangrijke bondgenoot van Rusland.

Volgens woordvoerster Jen Psaki van het Witte Huis zijn er op dit moment geen actieve gesprekken met de regering van president Nicolas Maduro over olie. Venezuela is een grote olieproducent, maar vanwege de sancties heeft het land enorme moeite om zijn olie aan het buitenland te verkopen. Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn de olieprijzen hard gestegen en olie uit Venezuela zou kunnen helpen die prijzen te drukken.

De speculaties dat de VS olie uit Venezuela zouden kunnen importeren namen toe na de recente vrijlating van twee gevangengenomen Amerikaanse staatsburgers door het land. Ook zouden de VS geprobeerd hebben een deal met Maduro te sluiten die tot versoepeling van de sancties tegen Venezuela moet leiden, om het land zo los te weken van de alliantie met Rusland. Maduro heeft gezegd de economische betrekkingen met Rusland volledig overeind te houden.