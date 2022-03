Hoop op staakt-het-vuren zorgt voor opluchting bij beleggers

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een winst van 4 procent gesloten. Daarmee eindigde de leidende graadmeter met 703,52 punten voor het eerst sinds 4 maart weer boven de 700-puntengrens. Ook elders in Europa was het sentiment positief. De toenemende hoop op een staakt-het-vuren in Oekraïne zorgde voor optimisme bij beleggers.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet weten hoop op een compromis te zien in de lopende onderhandelingen met Oekraïne. Door de onrust over de oorlog sloot de AEX op 4 maart voor het eerst sinds mei vorig jaar onder de 700 punten

De AEX-index dankte de winst voor een groot deel aan de koerssprong van Prosus. De techinvesteerder won bijna een kwart aan beurswaarde, in het kielzog van Chinese techbedrijven die eerder op de dag in Hongkong hard stegen. Prosus houdt een groot belang in het Chinese techconcern Tencent. Dat aandeel won eerder op de dag al 23 procent in Hongkong nadat de Chinese vicepremier Liu He verklaarde dat de autoriteiten alles zullen doen om de aandelenmarkten in het land stabiel te houden en steun blijven bieden aan buitenlandse beursnoteringen van Chinese bedrijven. Ook andere Chinese techbedrijven maakten daarop een sprong.

Naast Prosus gingen ook chiptoeleveranciers BE Semiconductor Industries en ASM International hard omhoog met winsten tot ruim 9 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway stond met een plus van 8,5 procent ook in de kopgroep. Chipmachinemaker ASML won op zijn beurt meer dan 7 procent. Telecomconcern KPN en olie- en gasbedrijf Shell waren de enige zakkers in de AEX.

De MidKap klom krap 3 procent tot 1032,33 punten. De index met middelgrote fondsen werd aangevoerd door de aanbieder van pakketkluisjes InPost, die bijna 16 procent won.

BAM won bij de kleinere fondsen 5,6 procent. De overheid moet bouwbedrijven BAM en VolkerWessels bijna 60 miljoen euro betalen wegens missers bij de bouw van ’s werelds grootste zeesluis. De bouw van de in januari geopende zeesluis in IJmuiden kostte tientallen miljoenen euro’s meer dan begroot. Voetbalclub Ajax zakte bijna 7 procent na de uitschakeling in de Champions League.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 3,8 procent. De euro was 1,1009 dollar waard, tegen 1,0943 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 96,51 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper, op 99,06 dollar per vat.