AFM: meer misleiding via datingapps bij investeringen crypto’s

Het aantal meldingen van mogelijke misleiding bij investeringen in cryptomunten en buitenlandse valuta is in de tweede helft van vorig jaar fors toegenomen. Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Nederlanders worden volgens de toezichthouder steeds vaker via datingapps benaderd door dubieuze aanbieders.

Bij dat soort datingfraude legt de oplichter eerst persoonlijk contact om vertrouwen te winnen. Na een paar dagen komen vervolgens verhalen over zogenaamde gemaakte beleggingswinsten. AFM zegt niet om welke datingapps het gaat.

De meldingen over risicovolle beleggingen waarbij wordt gespeculeerd op koersen zonder een product te kopen, namen daarentegen af. De AFM laat weten fors te hebben ingezet op het terugdringen van nepadvertenties op dat terrein. Daarnaast zijn in samenwerking met de Cypriotische toezichthouder acht aanbieders van zogenoemde CFD’s (contracts for difference) geweerd van de Nederlandse markt.