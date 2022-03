Afsplitsen staaltak Thyssenkrupp onzeker door oorlog in Oekraïne

De afsplitsing van de staaltak van industrieconcern Thyssenkrupp staat door de oorlog in Oekraïne op losse schroeven. Het Duitse conglomeraat weet vanwege de economische omstandigheden niet of een splitsing nog haalbaar is.

Het bedrijf hield al rekening met een langdurig proces vanwege wettelijke en andere hindernissen. Evengoed blijft het concern erbij dat het afsplitsen van de staaltak beter is voor de toekomst van het bedrijf.

De problemen nu roepen opnieuw vragen op over de inspanningen van het bedrijf om zichzelf te hervormen. Al voor de coronacrisis was duidelijk dat ingrepen nodig waren om te kunnen overleven.

In 2020 werd de winstgevende liftdivisie verkocht. Daarna kwam het bedrijf met plannen voor het naar de beurs brengen van de waterstof elektrolyse eenheid. Maar de verkopen van andere onderdelen zoals de scheepsbouwactiviteiten lukt vooralsnog niet.

Een paar jaar terug ketste een fusie tussen Tata Steel Europe, waar ook Tata Steel in IJmuiden toe behoort, en de staaldivisie van Thyssenkrupp nog af. De bedrijven staakten de poging nadat duidelijk werd dat Brussel niet akkoord zou gaan met de samensmelting.