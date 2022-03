Banden financiële sector met Russische markt goed voor miljarden

De Nederlandse financiële sector heeft in totaal voor ongeveer 11,4 miljard euro aan Russische aandelen en obligaties in bezit en leningen uitstaan in Rusland of bij Russische klanten. Dat lijkt veel, maar in het grote geheel is het financiële risico dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen lopen door de internationale sancties tegen Rusland daarmee beperkt, laat De Nederlandsche Bank (DNB) weten.

Volgens cijfers van de toezichthouder gaat het om een kwart procent van alle beleggingen en leningen van de Nederlandse financiële sector. Banken zijn goed voor 5,8 miljard euro van het genoemde bedrag, waarbij is gekeken naar de situatie in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Dat laatste cijfer betreft waarschijnlijk vooral leningen van ING. Die bank heeft eerder zelf al laten weten voor 5,3 miljard euro aan leningen verstrekt te hebben aan Russische klanten. ING heeft ook aangekondigd geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven vanwege de Russische inval in Oekraïne. Rabobank sprak op zijn beurt van 400 miljoen euro aan banden met de Russische markt en bij ABN AMRO werd in het jaarverslag een bedrag genoemd van 50 miljoen euro.

Begin deze maand had DNB al naar buiten gebracht dat Nederlandse pensioenfondsen voor zo’n 5 miljard euro aan Russische aandelen en obligaties in bezit hadden. Een aantal grote pensioenfondsen wil van die beleggingen af, maar dat is lastig door de sluiting van de Moskouse beurs en beperkingen die Russische autoriteiten hebben opgelegd.

De financiële banden met Rusland van verzekeraars zijn beperkter, met een totaalbedrag van 350 miljoen euro. Bij beleggingsinstellingen gaat het daarnaast om 250 miljoen euro. Beleggingsinstellingen zijn vooral beleggingsfondsen waar beleggers hun geld in kunnen stoppen.