BMW rekent op lagere winstmarge door oorlog in Oekraïne

Autoproducent BMW verwacht dit jaar minder winst per auto te boeken dan in 2021. Dat komt door problemen in de leveringsketen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, maar ook door de tik die de wereldeconomie naar verwachting krijgt. BMW heeft last van hogere inkoopprijzen van materialen, maar ook worden er onderdelen gemaakt in Oekraïne. Doordat dit niet langer kon moest het Duitse bedrijf verschillende fabrieken al stilleggen.

Vorig jaar haalde BMW een operationele winstmarge van ruim 10 procent door zich onder meer te richten op de duurdere modellen en luxueuze uitrustingen. Dit jaar denkt het bedrijf tussen de 7 en 9 procent uit te komen. De totale winst van BMW, waar ook de motorfietsentak bij is gerekend, komt naar verwachting wel “aanzienlijk hoger” uit. Dat komt mede omdat een eerder samenwerkingsverband in China nu volledig eigendom is van BMW.

Ondanks de oorlog denkt BMW net als vorig jaar op zo’n 2,5 miljoen afgeleverde auto’s uit te komen. De problemen met de kabelbomen, op maat gemaakte strengen met duizenden elektrische kabels, uit Oekraïne lijken grotendeels opgelost door productie naar andere plaatsen over te hevelen. Het tekort aan computerchips houdt nog wel aan, tot zeker na de zomer, verwacht het bedrijf uit Beieren.

BMW geeft verder aan dit jaar naar verwachting vijftien volledig elektrische automodellen te produceren, waaronder de nieuwe i7 sedan. Eerder gaf de automaker al aan voor dit jaar te rekenen op een verdubbeling van de verkoop van elektrische auto’s ten opzichte van vorig jaar.