BOVAG: Nederlander kiest steeds vaker voor elektrische auto

Nederlandse consumenten kiezen bij de aanschaf van een nieuwe auto steeds vaker voor een elektrisch model, melden BOVAG en RAI Vereniging op basis van een eigen analyse. Volgens de brancheverenigingen is het aandeel particulier op het totaal aantal registraties van elektrische auto’s flink gegroeid, tot iets meer dan een op de vijf. Dat komt volgens de sector doordat er steeds meer betaalbare elektrische personenauto’s te koop zijn en doordat consumenten subsidie krijgen voor hun aankoop.

De gemiddelde prijs van een elektrische auto is de afgelopen jaren gedaald. Vorig jaar kostte die 51.000 euro, tegen 79.000 euro in 2016. Daar komt bij dat in juli 2020 een particuliere aankoopsubsidie werd geïntroduceerd die het prijsverschil verkleint tussen een elektrisch model en een die rijdt op bijvoorbeeld benzine.

Daarvoor is elk jaar 71 miljoen euro beschikbaar. Op 10 maart was er al voor zo’n 43 miljoen euro subsidie aangevraagd uit de pot, staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In totaal, zakelijk en particulier, werden in de eerste twee maanden van dit jaar 6741 nieuwe elektrische auto’s geregistreerd. Dat is bijna een verdriedubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2021.