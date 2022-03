Energiebureau IEA vreest schok op oliemarkt door oorlog Oekraïne

De harde westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne kunnen zorgen voor een “schok” op de wereldwijde oliemarkt door het wegvallen van veel Russische olieproductie. Dat stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn maandelijkse rapport. Volgens het IEA kan vanaf april de Russische productie met wel 3 miljoen vaten per dag gaan dalen omdat kopers olie uit Rusland mijden.

Het energiebureau zegt dat de wereld geconfronteerd wordt met de grootste energiecrisis in decennia door de Russische invasie van Oekraïne en dat die crisis kan leiden tot permanente veranderingen op de energiemarkten. Door zorgen over de Russische leveringen zijn de olieprijzen naar de hoogste niveaus in jaren gestegen. Ook de Europese gasprijzen hebben records bereikt door de vrees dat Rusland de toevoer naar Europa kan stopzetten.

Volgens het IEA exporteert Rusland ongeveer 8 miljoen vaten per dag ruwe olie en andere petroleumproducten naar de rest van de wereld. Daarvan kunnen dus 3 miljoen vaten gaan wegvallen omdat landen geen Russische olieproducten meer willen kopen vanwege de oorlog. Zo hebben de Verenigde Staten al gezegd per direct te stoppen met de import van fossiele brandstoffen uit Rusland. Ook het Verenigd Koninkrijk gaat stoppen met de invoer van Russische olie.

Het IEA zegt wel dat de OPEC-landen Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten voldoende reservecapaciteit hebben om dat gat op te vullen, maar dat zij tot dusver nog niet bereid zijn geweest om de olieproductie nog sterker te verhogen.

Door de oorlog en de hoge inflatie door de sterk gestegen grondstoffenprijzen wordt ook de groei van de wereldeconomie ondermijnd, geeft het IEA verder aan. Dat zal ertoe leiden dat de wereldwijde olievraag dit jaar minder sterk zal toenemen dan eerder gedacht. Het agentschap rekent nu op een groei van die vraag met 2,1 miljoen vaten per dag. Dat zijn er bijna 1 miljoen minder dan eerder werd voorzien.