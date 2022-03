Europese energiehandelaren vrezen financiële problemen

Europese energieleveranciers vragen om steun van regeringen en centrale banken. De bedrijven dreigen zonder hulp in financiële problemen te raken. Dat staat in een brief van de European Federation of Energy Traders (EFET), die in handen is van het ANP.

Door de sterke prijsstijgingen na de Russische inval in Oekraïne zijn handelaren steeds meer geld kwijt aan onderpand. Daardoor blijft steeds minder over om de dagelijkse bedrijfsvoering te financieren.

Tot de leden van de industriegroep behoren onder meer Shell, Eneco, GasTerra, RWE en Vattenfall. De briefschrijvers wijzen erop dat de “toch al moeilijke situatie” op de energiemarkt sinds eind februari toen Rusland Oekraïne binnenviel is verslechterd. Verschillende deelnemers aan de energiemarkt bevinden zich daarbij in een positie waarin de mogelijkheden om extra liquiditeit aan te trekken sterk zijn verminderd of, in sommige gevallen, uitgeput, zo valt te lezen.

Gas en elektriciteit worden voor het grootste deel via beurzen verhandeld. Partijen die de deals afwikkelen eisen van handelaren altijd onderpand, zodat ze er zeker van zijn dat kopers van gas hun verplichtingen nakomen. Maar door de forse prijsstijgingen is er ook steeds meer onderpand nodig, wat een steeds groter beslag legt op de financiën van energiebedrijven.