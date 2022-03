Foxconn profiteert van sterke vraag naar iPhones

Het Taiwanese elektronicabedrijf Foxconn heeft in het slotkwartaal van vorig jaar meer winst geboekt dan verwacht. De onderneming, die vooral bekend is als producent van de iPhone van Apple, profiteerde van de sterke vraag naar die smartphone in het feestdagenkwartaal. Ook wist het bedrijf de chipproblemen in de elektronicasector redelijk te omzeilen.

Foxconn, dat voluit Hon Hai Precision Industry heet, had al eerder bekendgemaakt dat de omzet uit was gekomen op 1,9 biljoen Taiwanese dollar, omgerekend ongeveer 60 miljard euro. De werkzaamheden voor Apple zijn goed voor ongeveer de helft van die omzet. Foxconn haalde een winst van omgerekend 1,4 miljard euro.

Het Taiwanese bedrijf is al enige tijd bezig om zich ook op andere markten te richten dan alleen elektronica. Zo wil het elektrische auto’s gaan ontwikkelen en bouwen. In thuisland Taiwan wil Foxconn volgend jaar al een eigen elektrische auto op de markt brengen. Daarnaast gaat het bedrijf in de tweede helft van dit jaar auto’s bouwen voor de Amerikaanse startup Lordstown. In 2025 wil de onderneming al tussen de 500.000 en 700.000 auto’s bouwen.

Verder maakte het bedrijf bekend de fabrieken in het Chinese Shenzhen weer deels te hebben opgestart. Die lagen stil omdat de stad in het zuiden van China in lockdown is vanwege een uitbraak van het coronavirus. Foxconn kreeg echter toch toestemming om de productie te hervatten door een bubbel te creƫren waardoor werknemers die op het terrein van de fabrieken wonen geen fysiek contact hebben met de buitenwereld.