Moederbedrijf Essent wil minder afhankelijkheid van Russisch gas

Het Duitse energieconcern E.ON, moederbedrijf van Essent, wil in de komende jaren helpen om de afhankelijkheid van Rusland op het gebied van energievoorziening te verminderen en de energiezekerheid van Europa te verzekeren. Dat meldde het concern bij de publicatie van de jaarcijfers.

Topman Leonhard Birnbaum verklaarde daarbij dat het nutsbedrijf ervoor moet zorgen dat energie “betaalbaar” blijft voor zowel huishoudens als de industrie. Hij benadrukte dat het verminderen van de behoefte aan Russische energie “een taak van lange adem” zal zijn. Als alternatieven voor Russisch gas noemde de topman onder meer de invoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en waterstof. Deze alternatieven brengen volgens hem wel extra kosten met zich mee.

Duitsland is voor meer dan de helft van zijn aardgas afhankelijk van Rusland, dat het gas via pijpleidingen levert. Europa is voor ongeveer 40 procent van de aardgasbehoefte afhankelijk van Rusland. De Europese Unie denkt de import van Russisch gas dit jaar al met bijna twee derde te kunnen verminderen. Aardgas wordt gebruikt voor verwarming maar ook om elektriciteit op te wekken.

De Europese gasprijs bereikte vorige week nog een recordniveau van 345 euro per megawattuur door zorgen over de oorlog in Oekraïne en verstoringen van de Russische gasleveringen. Inmiddels is de prijs weer gezakt tot 117 euro per megawattuur door aanhoudende leveringen van het Russische staatsgasconcern Gazprom en het warmere weer in het noorden van Europa.

E.ON profiteerde afgelopen jaar van de grote vraag naar elektriciteit vanwege het sterke economische herstel van de coronacrisis en de hogere energieprijzen. Het bedrijf zag de omzet en winst flink stijgen. Het resultaat vóór rente, belastingen en afschrijvingen steeg met 14 procent tot 7,9 miljard euro. Dat was iets beter dan analisten hadden verwacht.

Voor dit jaar rekent E.ON op een daling van het resultaat tot tussen de 7,6 miljard en 7,8 miljard euro. De impact van de oorlog in Oekraïne is volgens het bedrijf echter nog niet volledig in te schatten.