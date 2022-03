Russische ontwikkelaars kondigen alternatief voor Instagram aan

Een groep Russische softwareontwikkelaars heeft een Russisch sociaal netwerk gericht op foto’s aangekondigd. De dienst, die Rossgram gaat heten, moet een vervanger worden voor Instagram. Dat Amerikaanse sociale netwerk is sinds vorige week verboden in Rusland nadat het door Moskou op een lijst van extremistische organisaties werd geplaatst.

De ontwikkelaars van Rossgram zeggen al voorbereid te zijn geweest op een mogelijk verbod op Instagram. Daarom kunnen ze hun alternatief zo snel online hebben. Ten opzichte van Instagram biedt Rossgram ook de mogelijkheid om via crowdfunding geld op te halen en kunnen gebruikers foto’s plaatsen waarvoor betaald moet worden.

De afgelopen tijd zijn in Rusland verschillende alternatieven voor buitenlandse diensten en producten verschenen. Het land heeft in VKontakte al langer een rivaal voor Facebook, maar in november kwam Gazprom Media ook met Yappy dat een Russisch antwoord op TikTok moet zijn. Staatsbedrijf Rostec lanceerde bovendien een eigen smartphone.