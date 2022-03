TenneT schroeft investeringen in stroomnet verder op

Stroomnetbeheerder TenneT voert zijn investeringen in het stroomnet dit jaar op tot minimaal 6 miljard euro. Dat is zeker de helft meer dan de bestedingen van vorig jaar. De investeringen bedroegen toen 4 miljard euro en dat was een record voor TenneT.

Die extra investeringen zijn nodig vanwege de energietransitie. Volgens TenneT zijn “Europese samenwerking en afstemming nu belangrijker dan ooit”. De netbeheerder verwacht dat de Russische aanval op Oekraïne “ongetwijfeld een belangrijke extra drijfveer” wordt om “sneller een duurzaam energiesysteem te realiseren”.

Om alle investeringen sneller te kunnen doen, zijn volgens TenneT “gestroomlijnde en moderne plannings- en goedkeuringsprocedures nodig”. Nu duurt het vaak nog te lang om alle plannings- en inspraakprocedures af te ronden waardoor knelpunten op het stroomnet niet tijdig aangepakt kunnen worden. Ook het aantrekken van technisch personeel blijft een probleem.

Dat TenneT nu extra geld in de aanpassingen van het stroomnet kan steken, komt mede omdat het Rijk voor 4,25 miljard euro aan aandelen gaat kopen. Tegelijkertijd steeg ook de brutowinst van de netbeheerder licht, tot 801 miljoen euro. De omzet kwam uit op haast 6,4 miljard euro, tegen een kleine 4,5 miljard euro in 2020.