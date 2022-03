Vissers krijgen toeslag voor dure brandstof

Nederlandse kottervissers krijgen vanaf donderdag een toeslag vanwege de sterk gestegen brandstofkosten, wat komt door de oorlog in Oekraïne. Met vishandelaren en visafslagen is afgesproken dat ze 75 cent per kilo tong, tarbot en griet extra krijgen. Voor goedkopere vissoorten betalen vishandelaren een toeslag van 20 cent per kilo, bevestigt de Nederlandse Vissersbond na berichtgeving van Omroep Flevoland.

Door de dure brandstof staat een groot deel van de Nederlandse kottervloot aan de kant, omdat het niet rendabel is om uit te varen. De toeslag moet daar verandering in brengen.

Volgens secretaris Derk Jan Berends van de Nederlandse Vissersbond dekt de toeslag lang niet alle extra kosten voor de dure brandstof. “Maar je kunt niet alles bij de markt of consument leggen. Je wil toch blijven vissen en zorgen dat er verse vis op de markt blijft. En als je aan de kant blijft staan, verdwijnt ook je markt.” Het liefst had de Nederlandse Vissersbond hulp gekregen van de overheid, maar die steun bleef uit.

De toeslagenregeling blijft maximaal vier weken bestaan. Als de prijs voor gasolie, waar kotters op varen, voor het einde van die termijn al onder de 60 cent per liter komt, verdwijnt de toeslag ook. Nu kost een liter gasolie iets minder dan 80 cent per liter.