Volkswagen betrokken in onderzoek kartelvorming sloopautosector

Volkswagen werkt mee in een onderzoek van de Europese Commissie naar kartelvorming in de sloopautosector. De Duitse autobouwer laat weten woensdag een verzoek om informatie te hebben ontvangen van de autoriteiten. Dinsdag zijn bedrijven en brancheverenigingen in meerdere EU-landen onaangekondigd bezocht door inspecteurs. Het is niet duidelijk bij welke ondernemingen dat is gebeurd.

Het vooronderzoek richt zich op “mogelijke samenzwering met betrekking tot het verzamelen, behandelen en repareren van sloopauto’s en -busjes die als afval worden beschouwd”, liet de commissie weten. De operatie betekent niet dat de bedrijven schuldig zijn, verduidelijkt het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Dat moet nader onderzoek uitwijzen. De commissie kan nog niet zeggen wanneer dat wordt voltooid.

Als de bedrijven de vrije concurrentie inderdaad hebben verstoord met bijvoorbeeld prijsafspraken, moeten ze vrezen voor hoge boetes. Die kunnen oplopen tot 10 procent van de jaaromzet.

Mercedes liet dinsdag al weten dat het verwacht boetes te ontlopen. De Duitse autobouwer zegt de Europese instanties op de hoogte te hebben gebracht van de misstanden. Ook BMW heeft een verzoek om informatie ontvangen.