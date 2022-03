VS en Britten gaan praten over handelsrelatie

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gaan praten over de handelsverhouding tussen de beide landen. De eerste gesprekken staan volgende week gepland in de Amerikaanse stad Baltimore. Later dit voorjaar volgen er verdere gesprekken op Brits grondgebied.

Het Verenigd Koninkrijk en de VS hebben sinds de brexit niet meer de handelsafspraken die bestonden toen de Britten nog deel uitmaakten van de Europese Unie. Een nieuw handelsakkoord werd sindsdien nog niet gesloten. Voor de geplande gesprekken staan onder meer samenwerking en innovatie op de agenda.

De trans-Atlantische handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is zo’n 240 miljard euro per jaar waard. Een handelsakkoord met de VS is voor de Britse premier Boris Johnson dan ook belangrijk.

Johnson beloofde eerder dat de brexit ertoe zou leiden dat het Verenigd Koninkrijk snel nieuwe handelsakkoorden kan sluiten die gunstiger zijn dan die welke de EU met veel landen heeft. Tot nu bleek dat toch lastiger te liggen. Vorig jaar kon Johnson tijdens een bezoek aan het Witte Huis geen toezegging voor gesprekken over een vrijhandelsakkoord loskrijgen.