Zakenkrant: energiehandelaren vragen om steun centrale banken

Europese bedrijven die handelen in gas, elektriciteit of andere energiebronnen dreigen in de financiële problemen te raken zonder hulp van centrale banken. Dat schrijft belangenorganisatie European Federation of Energy Traders (EFET) in een brief die is ingezien door zakenkrant Financial Times. Door de sterke prijsstijgingen na de Russische inval in Oekraïne zijn handelaren steeds meer geld kwijt aan onderpand. Daardoor blijft steeds minder over om de dagelijkse bedrijfsvoering te financieren.

EFET stelt volgens de krant dat het goed mogelijk is dat doorgaans stabiele energiebedrijven ineens geen toegang meer hebben tot cash, wat nodig is om te blijven opereren. De organisatie met leden als Eneco, Shell, BP en Vattenfall wil volgens de Britse krant daarom tijdelijke steun die de handel in gas en elektriciteit draaiende houdt. Het gaat daarbij om steun voor het op peil houden van de liquiditeit, dus het vermogen om aan je kortlopende financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Gas en elektriciteit worden voor het grootste deel via beurzen verhandeld. Partijen die de deals afwikkelen eisen van handelaren altijd onderpand, zodat ze er zeker van zijn dat kopers van gas hun verplichtingen nakomen. Maar door de forse prijsstijgingen is er ook steeds meer onderpand nodig, wat een steeds groter beslag legt op de financiën van energiebedrijven.

EFET heeft nog niet gereageerd op vragen van het ANP. Eerder wees de Nederlandse belangenorganisatie voor grootverbruikers van energie, de VEMW, al op mogelijk financiële problemen bij energieleveranciers. Gashandelaar GasTerra waarschuwde Tweede Kamerleden vorige week eveneens dat op de gasmarkt “tegen de grenzen van de financiële mogelijkheden” wordt geopereerd.